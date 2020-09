Cantor Belo anuncia que vai gravar DVD em Brasília

CB Correio Braziliense

O cantor Belo afirmou que pretende gravar um DVD em Brasília em 24 de abril. O anúncio foi feito durante apresentação no projeto Drive Show, no estacionamento do Mané Garrincha, no sábado (26/9).

O artista, contudo, não deu detalhes sobre o evento. No palco, ele chegou a questionar a um integrante da produção se poderia confirmar o local da gravação ou se o álbum seria o registro do Belo Dia ou do Belo in Concert — dois de seus projetos, este, aliás, já virou DVD. O público, porém, não ficou sabendo as respostas. A única informação dada pelo pagodeiro, além da data provável, foi a de que as vendas de ingressos devem começar em dezembro.

Dono dos hits Derê, Farol das estrelas e Pura adrenalina, o cantor também não informou se espera realizar um show normal, ou se a gravação registrará um evento adaptado às normas de distanciamento social impostas pela pandemia de covid-19. Recentemente, o grupo Pixote, também de pagode, gravou um álbum em um drive-in de São Paulo.

Recorde de público

Belo embalou o público em um show de cerca de duas horas de duração. Dos carros ou nas vagas que respeitavam o distanciamento, os brasilienses puderam ouvir desde clássicos do Soweto, como Tempo de aprender, até a inédita O que eu mereço, prevista para chegar às plataformas de streaming em outubro.



O cantor ainda anunciou que seu show bateu o recorde de público no evento, com mais de 700 carros. Até o fim de outubro, o Drive Show ainda receberá, entre outros nomes Léo Santana, Raça Negra e Paralamas do Sucesso, além de apresentações infantis e de teatro.