Chadwick Boseman abriu mão de parte do cachê para aumentar salário de atriz

Os dois contracenaram no longa policial 'Crime sem saída' - (crédito: Reprodução/ YouTube)

Durante uma entrevista ao jornal Empire, a atriz Sienna Miller, que contracenou com Chadwick Boseman no longa policial Crime sem saída, afirmou que o artista teria oferecido ceder parte do cachê dele para ela. O ator, que morreu em agosto em decorrência de um câncer, também era um dos produtores do filme.

A oferta surgiu após a atriz ter explicado a Boseman que, por conta do nascimento da filha, só poderia aceitar a proposta do filme por um bom honorário. Sienna respondeu ao jornal que a generosidade do ator foi comovente e que uma cena como esta é rara no universo cinematográfico.

“Esse tipo de coisa simplesmente não acontece. É simplesmente incompreensível imaginar outro homem naquela cidade se comportando tão graciosamente ou com respeito. Depois disso, contei essa história a outros atores e todos eles ficaram muito quietos e provavelmente tiveram que sentar e pensar sobre as coisas por um tempo”, relembrou a atriz.

Em outro momento, ela explicou que a ação de Boseman foi de coração e que, a todo momento, ele afirmava que o valor que estava repassando a ela era o justo pela atuação. “Não houve exibicionismo, foi: 'claro que vou levá-la a esse número, porque é isso que você deve receber’”, disse Sienna.

Legado



Devido a um câncer de cólon, o artista morreu em agosto deste ano, aos 42 anos. Boseman ficou popularmente conhecido após interpretar o rei T’Challa, em Pantera Negra. O filme foi um dos grandes recordes de bilheteria da Marvel.

Além do reconhecimento como ator, Boseman passou a ser lembrado e reconhecido pelos valores que defendia e acreditava, sobretudo no que tange questões de representatividade. Este mês, o artista foi homenageado com um mural, criado por Nikkolas Smith, na Disney.