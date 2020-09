Elza Soares inspira figurino de série americana 'Lovecraft Country'

CB Correio Braziliense

(crédito: Thiago Sabino/Estudio Carbono)

Após um internauta comentar sobre uma cena de um episódio da série norte-americana Lovecraft Country, da HBO, uma das roteiristas da obra, Shannon Houston acrescentou, no Twitter, que o vestido usado pela personagem foi inspirado na cantora nacional Elza Soares.

Segundo Shannon Houston: "O vestido de Beyond C’est’s nessa cena teve inspiração em um utilizado pela afro-brasileira, Rainha do Samba, Elza Soares". A roupa, em questão, se trata de um dos figurinos da brasileira usado na turnê A mulher do fim do mundo, série de shows com base no 32º álbum da carreira.

Cantora Elza Soares. (foto: Território Cultural/Divulgação)

Elza Soares

A brasileira completou 90 anos em 2020, com fortes marcos e influências na música brasileira. Para celebrar esta data, a cantora liberou um álbum raro de 1979, Senhora da terra, nos aplicativos de música. Doze faixas sobre violência policial, religiões afro-brasileiras, carnaval, amor e outros assuntos, compõem o disco.

Além disso, Elza Soares foi indicada ao Grammy Latino de 2020 na categoria de melhor álbum de música popular brasileira com Planeta fome, produção lançada em 2019. Neste trabalho, a artista fala das carências que o povo brasileiro sente de educação, saúde, segurança e outras características que entram no sentido de fome.

Sobre a série Lovecraft Country

Lovecraft Country mistura, na ficção científica, o drama e o terror. A série, inspirada na produção do escritor Matt Ruff, retrata o cenário do segregacionista dos Estados Unidos nos anos de 1950. No meio de todo racismo existente, um jovem negro parte em busca do pai que está desaparecido. A produção é exibida aos domingos, às 23h, na HBO.