Gilberto Gil anuncia lançamento de EP com a neta Flor

CB Correio Braziliense

Flor ao lado dos avós Gilberto e Flora Gil - (crédito: Instagram/Reprodução)

A família Gil é cheia de talentos. Depois do sucesso dos Gilsons, quem agora vai cantar junto com o avô Gilberto Gil é a neta Flor. O cantor anunciou Gil e Flor nas redes sociais, um EP ao lado da menina com as músicas que gostam e costumam tocar dentro de casa nas horas vagas. O trabalho de estúdio está disponível para pre-save nas plataformas de streaming e tem lançamento marcado para próxima sexta (9/10).

O pre save do EP Gil e Flor – De Avô Pra Neta já está disponível nas plataformas digitais! É o primeiro trabalho da carreira da netinha, com músicas que Flor e Gil gostam de cantar juntos. Você já pode fazer o pre-save: https://t.co/4mKicFYRey #EquipeGil #GegeProds pic.twitter.com/N3Fw3QXXtT — Gilberto Gil (@gilbertogil) October 4, 2020

Gilberto e Flor Gil passaram mais tempo juntos no período de quarentena. Alguns vídeos dos dois juntos cantando rodaram a internet. Eles fizeram uma versão da música italiana Volare em uma campanha do Ministério das Relações Exteriores da Itália e também cantaram versões de Britney Spears e Ivete Sangalo.

Flor, que completou 12 anos em 18 de setembro, é filha de Bela Gil com João Paulo Demasi. Este é o EP de estreia da pequena cantora que faz sucesso no Instagram com as mudanças de cor de cabelo e vídeos cantando com a família.







Ver essa foto no Instagram Pintei de novo!!! Obrigada @pretagil eu amei. @estudiovictorcaldeira Uma publicação compartilhada por Flor Gil (@florgildemasi) em 20 de Set, 2020 às 10:43 PDT

Este será o oitavo lançamento de Gilberto Gil em 2020. O cantor apresentou o álbum Gil Baiana ao vivo, no qual tocou ao lado da banda BaianaSystem e também disponibilizou mais recentemente Back in Bahia nas plataformas de streaming em 29 de setembro. O músico apresentou novas versões de Andar com fé e Toda menina baiana, lançou um EP ao vivo acompanhado de uma orquestra e, por fim, apresentou as canções Copo vazio, ao lado de Chico Buarque, e Parabolicamará, solo

O cantor fez uma live ao lado dos Gilsons, banda formada por filhos e netos da família Gil, para o Coala Festival virtual. Agora o compositor prepara mais uma música com Chico Buarque, desta vez para os episódios especiais da série Sob Pressão da Rede Globo, a canção ainda é um segredo.