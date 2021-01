Grandes nomes da música participam de feira gratuita sobre o mercado musical

CB Correio Braziliense

Guitarrista Andreas Kisser se junta ao grupo Matuto Moderno (foto: SERGIO MORAES - 26/9/11)

A primeira edição da feira virtual Conecta + música & mercado realizará, de 1º a 7 de fevereiro, um ciclo com mais de 120h de lives, debates e workshops sobre criação e produção musical. As atividades têm como foco a formação de profissionais atuantes nas áreas de áudio, criação em música, shows e produção, mas muitas delas podem interessar também a qualquer fã de música.

A feira conta com a participação de grandes nomes da música como Yamandu Costa ou Andreas Kisser, da banda Sepultura, Rafael Bittencourt, do Angra, e Marcelo Pompeu, do Korzus, que debaterão o mercado do heavy metal no Brasil para músicos.

A sanfoneira Adriana Sanchez coordenará um painel sobre as mulheres adeptas do instrumento. A pianista Flavia Furtado comandará um fórum sobre ópera. O músico Júnior Viola liderará um painel sobre a viola brasileira e portuguesa, com participação de instrumentistas portugueses. Outro painel reunirá quatro repentistas nordestinos debatendo sobre esta cultura típica do Brasil.

Todas as atividades são gratuitas. A programação, linkes e fichas de inscrição podem ser acessadas pelo site do evento.