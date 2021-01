Inscrições para 2ª temporada de 'Juju Boot Camp' serão abertas na sexta

CB Correio Braziliense

(crédito: E! Entertainment/ Divulgação)

O desejo de Juju Salimeni será realizado: a competição que testa a força física e mental das mulheres, o reality show Juju Boot Camp, terá uma segunda temporada produzida pelo E! Entertainment. Para que a sequência possa ser gravada, o canal anunciou, nesta quinta-feira (21/1), a abertura das inscrições para a nova temporada.

As interessadas para participar do programa podem se inscrever a partir de sexta-feira (22) até 22 de fevereiro no site www.jujubootcamp2021.com. É preciso gravar um vídeo de um minuto contando por que deve participar do programa. A publicação deve ser feita na própria conta de uma rede social (com perfil aberto), podendo ser Instagram, Facebook ou YouTube. O link deve ser incluído no cadastro.

O vídeo e o formulário de inscrição serão avaliados pela equipe da atração. Ainda não há previsão de filmagem e nem de lançamento da segunda temporada do Juju Boot Camp, que busca a nova musa fitness do Brasil.

Juju Boot Camp estreou no ano passado colocando 24 mulheres de todo o Brasil em um treinamento que testa tanto a força física, como a mental, por meio de provas. A primeira temporada foi vencida pela brasiliense Vivi Alves.