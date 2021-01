Anitta lança single 'Loco', com clipe gravado em Aspen, nesta sexta-feira

CB Correio Braziliense

Focada em produções internacionais e que abusam da latinidade, a cantora Anitta lança, nesta sexta-feira (29/1), mais uma canção do aguardado álbum Girl from Rio. A novidade que chega à plataformas digitais é Loco, composta por Gale, DVLP e Ibere Fortes, nomes envolvidos em lançamentos de artistas, como Eminem, J Balvin, Lil Wayne e Pitbull.

Na quarta-feira (27/1), provocando os fãs, Anitta divulgou imagens dos bastidores do clipe que chega junto com o lançamento do single. Nas imagens, ela aparece esquiando na neve vestindo apenas biquíni e os esquis ao lado de outras garotas. Em uma das imagens divulgadas no stories, elas não conseguem andar. "Nós atolamos. Acho que vou perder a perna", explica a cantora, aos risos. O material tem a direção de Anitta e Steven Gomillion e foi gravado, antes da pandemia, na cidade de Aspen, nos Estados Unidos.

“Esse com certeza foi o clipe mais despretensioso da minha carreira até agora. Eu já tinha a música pronta quando fui passar minhas férias em Aspen. Amo esquiar! Me viciei na adrenalina de ganhar velocidade e também nas festinhas que rolam nos bares, lógico! Um dia, acordei e pensei “E se fizermos o clipe de Loco aqui? Tem tudo a ver!”. Deixei minha equipe doida, como sempre. Em menos de dois dias estava tudo preparado, a equipe de filmagem chegou e rodamos. Eu achei o resultado incrível. É exatamente o que eu queria passar com as cenas de liberdade e adrenalina. Pessoas livres e que querem aproveitar a vida”, comenta Anitta em material divulgado à imprensa.

Ousadia

Para Loco, Anitta orientou aos produtores do single que ousassem na criação e não se preocupassem com a canção ser sonora ou de fácil aceitação. A novidade foi criada em uma espécie de acampamento de compositores e produtores sob a orientação e os cuidados da brasileira.











“Eu não compus essa canção, mas sabia o que eu queria com ela: queria que a produção, a melodia e a letra não existissem separadas e que fosse uma canção louca e livre. Uma música pra se divertir! Para ficar louco. Acabou que eles, de fato, criaram “Loco” e eu amei!”, conta a funkeira.

A faixa mistura elementos urbanos e latinos, típicos do reggaeton, e está disponível em todas as plataformas digitais, ao lado de outros sucessos do álbum como Tócame e Me gusta.