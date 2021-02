Ludmilla diz que irá fazer mutirão para tirar Karol Conká do BBB21

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Ludmilla mostrou estar antenada ao Big Brother Brasil (BBB21) nesta segunda-feira (1º/2) ao falar sobre o comportamento da cantora Karol Conká dentro do reality show. No programa, Karol voltou a brigar com o ator Lucas Penteado, que afirmou não saber o que havia feito. Em resposta, ela o aconselhou que pedisse "a teu Deus" que mostrasse a ele em sonho.

No Twitter, Ludmilla mostrou a raiva que estava e afirmou que irá fazer mutirão para que ela saia quando for para o paredão. "A Karol Conká teve a audácia de perguntar a onde estava Deus o amigo do Lucas??? Mano quando ela for pro paredão eu faço questão de fazer um mutirão pra ela sair, quem topa?", escreveu.

A Karol com k teve a audácia de perguntar a onde estava Deus o amigo do Lucas??? Mano quando ela for pro paredão eu faço questão de fazer um multirão pra ela sair, quem topa? — Ludmilla ???? (@Ludmilla) February 1, 2021





A cantora de Rainha da favela recebeu muito apoio nos comentários da publicação, que concordaram em tirar Karol do programa. "Ela é contra tudo o que prega... intolerância religiosa, xenofobia... decepcionado", "Pois vamos tirar essa xenofóbica e intolerante religiosa com 100% dos votos", "Karol Conká a maior farsa de militância que já existiu" e "Lud vamos te apoiar, essa mulher é terrível" foram alguns dos comentários.

Nos últimos dias, Karol vem causando polêmicas no reality, o que acabou gerando uma reação negativa do público. Internautas a acusaram de xenofobia há alguns dias após ela debochar do sotaque nordestino da participante Juliette.