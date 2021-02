Namorado de Sasha Meneghel, João Figueiredo, nega casamento escondido

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

João Figueiredo negou aos seguidores do Instagram que teria se casado em segredo com a namorada, Sasha Meneghel. Após viagem dos dois a Tulum, no México, surgiram os boatos de que eles haviam se casado em segredo e que a viagem romântica seria para comemorar a lua de mel.

Após abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram, ele foi questionado e decidiu esclarecer o assunto: "Eu não estava em lua de mel, isso é mentira. Saiu em alguns lugares isso, pessoas comentando que a gente casou sem a mídia saber. Vocês vão saber da gente quando a gente casar. Estava de férias com a minha namorada, com os meus amigos, curtindo, aproveitando o meu descanso".

O cantor gospel respondeu, ainda, a outra pergunta que questionava se os dois estavam morando juntos: "Mentira. Sasha mora no Rio de Janeiro e em Nova York, eu moro em São Paulo". Eles estão juntos há pouco mais de um ano.

"Tudo que diz respeito a fases da minha vida e, principalmente, do meu relacionamento vão saber através da gente. Eu não tenho porque, nem quero e nem preciso esconder nada de ninguém. Respeito muito minha privacidade e do nosso relacionamento, mas isso tudo vocês vão saber da gente e não de nenhum site de fofoca", finalizou João.