Ser o parecer: RBD relança sucessos do grupo

CB Correio Braziliense

(crédito: Universal Music/Divulgação)

Após o sucesso do show live Ser o parecer, o RBD anunciou, nesta sexta-feira (5/2), o relançamento de alguns sucessos do grupo mexicano. As faixas foram gravadas durante o evento global transmitido em 26 de dezembro. O primeiro a ser disponibilizado ao público em todas as plataformas digitais de música é Siempre he estado aquí.

A música foi lançada pelo conjunto em novembro de 2020 como parte do aguardado e histórico retorno do RBD após o hiato de mais de uma década separados. Ainda não há, contudo, mais detalhes, como títulos ou datas de divulgação, sobre as outras canções que integram o projeto.

O reencontro, concretizado na apresentação Ser o parecer e que agora dá origem ao projeto de relançamento, não contou, no entanto, com a formação original do grupo. Apenas quatro membros participaram: Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Von Uckermann.

Sucesso

Depois de uma longa espera, o catálogo de músicas do RBD chegou às plataformas digitais em 3 de setembro do ano passado, causando uma revolução global, alcançando marcos históricos para a música em espanhol ao dominar as listas mais importantes do mundo. #RBDSálvamedel2020 chegou a primeira posição na lista dos Trending Topic globais, que elenca os assuntos mais comentados do Twitter minutos após o lançamento.



Ouça Siempre he estado aquí: