Em comunicado, Globo diz que Lucas não será substituído

Depois de discutir com outros participantes durante a festa dessa madrugada, Lucas resolveu deixar a casa - (crédito: Reprodução/GShow)

Depois da partida do ator Lucas Penteado da casa do Big Brother Brasil (BBB) 21, a Globo emitiu um comunicado oficial sobre a continuidade do jogo. “A desistência de um candidato da casa resulta em sua desclassificação do reality show. Lucas Penteado não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes”, diz o texto.

No breve relato, a emissora especifica que a decisão da saída foi do próprio Lucas. “O ator foi até o confessionário e comunicou à equipe do programa sua decisão de abandonar o jogo”, explicitou o texto enviado à imprensa. Não se sabe como será o desenrolar do programa, mas a dinâmica programada para este domingo (7/2), com as ligações do Big Fone, segue normalmente.

A decisão de Lucas foi comunicada aos demais brothers pelo Big Boss às 8h30 deste domingo (7/2). O participante pediu deixar o programa depois de uma noite de festa agitada. Parece ter pesado para a decisão o fato de ele ter beijado Gilberto e assumido sua bissexualidade e isso ter sido questionado por outros colegas de confinamento como uma estratégia de jogo.

Leia a nota da Globo na íntegra:

