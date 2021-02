BBB21: internautas fazem vaquinha para arrecadar R$ 1,5 milhão para Lucas

CB Correio Braziliense

A saída do ator Lucas Penteado do Big Brother Brasil (BBB) 21 neste domingo (7/2), comoveu internautas. Ao longo de toda a manhã, anônimos e famosos manifestaram solidariedade ao jovem e chegaram a organizar pelo menos duas campanhas de financiamento coletivo para arrecadar o valor equivalente ao prêmio de R$ 1,5 milhão e entregar ao artista.

Uma delas, divulgada pela influenciadora Monique Evelle, chegou a ter tantos acessos que tirou a plataforma de crowdfunding do ar. Pouco depois, a influencer publicou uma atualização informando que todo o dinheiro seria depositado diretamente na conta do pai do rapaz, Janderson Penteado.

A PLATAFORMA ESTÁ VOLTANDO! IMPORTANTE DIZER QUE: Todo o valor captado, descontadas as taxas de meios de pagamento, serão depositadas diretamente para Janderson Penteado, pai do Lucas, que é o responsável por esta campanha. — Monique Evelle (@moniqueevelle) February 7, 2021

Em outro tuíte, Evelle divulgou o financiamento criado pelo site Sensacionalista para ajudar o ator. Essa última vaquinha ainda está no ar e, em pouco mais de duas horas, já arrecadou mais de R$ 38 mil.

O site da campanha ainda está instável. Não é sobre quem fez ou não a vaquinha e sim sobre o APOIO e AFETO para o @koka_lucas e a família. Enquanto a plataforma da Benfeitoria não está carregando, vejam que o @sensacionalista também fez uma: https://t.co/d6fMRMndXz — Monique Evelle (@moniqueevelle) February 7, 2021

Controvérsia

Apesar da intenção de ajudar, o perfil oficial do ator no Twitter chegou a divulgar uma nota em nome da família pedindo que as pessoas parassem de doar. “A família de Lucas Penteado agradece a iniciativa pelas vaquinhas virtuais, mas no momento solicita que ainda não deem início à arrecadação”, dizia o texto. Apesar disso, a postagem foi apagada meia hora depois de publicada.

Ainda no perfil de Lucas, está fixada uma postagem que pede mensagens de apoio e acolhimento ao ator. “Salve família! Aqui é adm e independente do que estamos pensamos precisamos formar uma grande corrente do bem, do amor e de acolhimento! Envie sua mensagem aqui para o Lucas ler quando ter acesso as suas redes! Obrigada por tudo”, diz o texto.

Salve família! Aqui é adm e independente do que estamos pensamos precisamos formar uma grande corrente do bem, do amor e de acolhimento!



Envie sua mensagem aqui para o Lucas ler quando ter acesso as suas redes! Obrigada por tudo ?????? — Lucas Koka Penteado ???? (@koka_lucas) February 7, 2021

Os internautas se questionam ainda sobre o conflito pelo qual o ator passará em sua vida privada após revelar-se bissexual em rede nacional com um beijo em Gilberto. Grande parte dos comentários questiona se a família pode rejeitá-lo.