Confira os trailers de filmes divulgados no Super Bowl deste domingo (7/2)

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/YouTube)

Um dos eventos esportivos de maior audiência mundial, o Super Bowl é também conhecido pelo halftime show, que este ano contou com a apresentação de The Weeknd, e pelo espaço importante para divulgação de peças publicitárias de alto nível de produção.

Entre essas peças, estão trailers e teasers dos principais lançamentos do cinema. O Super Bowl LV deste domingo (7/2) foi disputado entre o Tampa Bay Buccaners e o Kansas City Chiefs.

Confira os trailers e teasers lançados durante o intervalo do jogo:

Velozes e furiosos 9

Com direção de Justin Lin, o 9º filme da franquia Velozes e furiosos traz Dominic Toretto (Vin Diesel) e os parceiros de jornada sendo perseguidos pelo irmão mais novo do protagonista, Jakob Toretto (John Cena), que se tornou um grande assassino. Jakob estará a mando de Magdalene Shaw (Helen Mirren) e Cipher (Charlize Theron), uma perigosa ciberterrorista que está em busca de vingança contra Toretto. Ele a traiu e derrotou no longa anterior. Ainda não é possível saber qual é o grande plano da antagonista neste filme, além de colocar irmão contra irmão.

Anônimo

Com direção de Ilya Naishuller, o longa ilustra que, às vezes, um homem imperceptível é o mais perigoso de todos. O vencedor do Emmy Bob Odenkirk (Better call saul, The post, Nebraska) estrela como Hutch Mansell, um pai e marido subestimado, que aguenta as injustiças da vida com resiliência. Um anônimo. Quando dois ladrões invadem a casa, Hutch não age para defender a si e a família, com intenção de evitar violência. O filho adolescente, Blake (Gage Munroe de The shack), está desapontado com ele e a esposa, Becca (Connie Nielsen de Mulher maravilha), parece se afastar ainda mais. O resultado do incidente acorda a raiva de Hutch e desencadeia instintos adormecidos e habilidades letais. Usando agora a violência, Hutch deve salvar a família de um adversário perigoso e garantir que nunca mais será subestimado.

Raya e o último dragão

Raya e o último dragão apresenta a mais nova princesa da Disney, Raya, personagem inspirada em John Wick. No filme, ela embarca na missão de restaurar a paz entre os povos de Kumandra, reino onde vive. O local era, antigamente, habitado por civilizações que viviam em harmonia com dragões e que foi invadido por criaturas chamadas Drunn. Para garantir a segurança dos povos, os dragões precisaram se sacrificar. Quinhentos anos depois, as criaturas ameaçam novamente a humanidade e a guerreira precisará encontrar o último dragão para completar a missão de acabar para sempre com os Drunn. O filme, dirigido por Don Hall e Carlos López Estrada e codirigido por Paul Briggs e John Ripa.

Old

Old é o novo filme em produção do diretor M. Night Shyamalan (A vila, Fragmentado, O sexto sentido). O elenco conta com Gael Garcia Bernal, Eliza Scanlen, Abbey Lee, Ken Leung, Aaron Pierre e Thomasin Mckenzie. O filme ainda não teve sinopse divulgada, mas segundo informações do Collider, a trama é inspirada pela graphic novel francesa Sandcastle. Na história, um grupo de pessoas fica preso em uma praia, um lugar que esconde um terrível segredo envolvendo o tempo.

Falcão e o soldado invernal

Após receber o manto do Capitão América em Vingadores: ultimato, Sam Wilson/Falcão (Anthony Mackie) luta para assumir o posto do herói. Ele se junta, então, a Bucky Barnes/Soldado Invernal (Sebastian Stan), embarcando numa aventura mundial que vai colocar à prova as habilidades dos dois e também a paciência. Essa aventura é dada pelo retorno de Helmut Zemo (Daniel Brühl), o vilão que esquematizou o conflito em Capitão América: guerra civil.