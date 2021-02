BBB21: Projota e Lumena tentam se aliar a Gilberto

CB Correio Braziliense

Lumena alertou Gilberto que ela e Karol se sentiram acuadas depois de críticas dele - (crédito: GShow/ Reprodução)

Gilberto é a bola da vez no BBB21 - tanto para ser emparedado pela casa como para se estar ao lado dele. No primeiro caso, a líder da semana, Karol Conká, se reuniu com Lumena, Nego Di e Projota para traçar estratégias e uma delas é a casa votar em Gilberto ou no ator Fiuk.

No outro caso, Lumena e Projota tentaram "abrir os olhos" de Gilberto e afastar eles da brasiliense Sarah, provável voto de Karol, e ir para o lado deles no jogo. Projota criticou o doutorando em economia para o grupo e disse que tentou se aproximar dele.

"Ele não consegue entender as coisas tão óbvias. Na verdade, ele é perdidão. Espero que o Brasil esteja vendo isso. Não é porque ele fica pagando de fã do negócio que é bom jogador. Ele é perdidão. Olha como ele fica quando perde uma prova. Tá viajando", criticou o rapper.

"Pilha errada"

Mais cedo, Lumena foi mais clara com Gilberto e o chamou para uma conversa em que aconselhou Gilberto a se afastar de Sarah, pois ele poderia ficar "tranquilão com a gente" e está "na pilha errada" com Sarah.

"Às vezes, o fato de você ter construído uma casca do que é ser um bom jogador te afasta de se conectar mais com as pessoas porque nem sempre aqui a gente está com o botão ligado de querer eliminar alguém. O julgar o outro, às vezes, é consequência de algo que acontece", filosofou Lumena.

"Isso de ser um bom jogador, tanto para atacar quanto para se defender... Naquela semana que você me julgou, julgou a Karol, te colocou numa cilada. Fez eu e ela ficarmos: 'Quem é Gil de verdade? Que Vigor é esse?'. Como seu eu tivesse sentido uma identificação com você e, na prática, o seu alter ego jogador, o Gil do Vigor, te sabotou porque te distanciou de pessoas que estavam verdadeiramente conectadas com você", continuou Lumena.

Gilberto só ouviu, sem retrucar a baiana, mas ficou refletindo depois. Será que as palavras de Lumena mudarão o jogo de Gilberto?