BBB21: Caio vence prova do anjo da semana

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Globoplay)

Caio é o anjo da semana no Big Brother Brasil 21. O fazendeiro, de Anápolis (GO), venceu a prova disputada nesta sexta-feira (12/2) e ganhou a oportunidade de imunizar um colega de confinamento, além de receber um almoço com direito a mensagem de familiares.

Antes do início da prova, houve um sorteio para selecionar os oito moradores da casa que teriam direito de participar, bem como a ordem de cada um deles na disputa. Os selecionados — e a sequência — foram os seguintes: Projota, João Luiz, Viih Tube, Sarah, Fiuk, Caio, Gilberto e Lumena.

A prova era uma espécie de corrida de obstáculos em que os brothers precisavam encontrar um cartão. Depois de localizá-lo, era preciso correr e apertar o botão para concluir o percurso no menor tempo possível. Os participantes também deveriam obedecer a ordem do circuito — indicada por setas no chão. Fiuk e Lumena desrespeitaram essa regra e foram eliminados.

Os tempos foram os seguintes:

Projota - 89 segundos

João Luiz - 118 segundos

Viih Tube - 115 segundos

Sarah - 154 segundos

Fiuk - Eliminado

Caio - 78 segundos

Gilberto - 123 segundos

Lumena - Eliminada

Castigo do monstro

Para o castigo do monstro, Caio escolheu Fiuk e Camilla de Lucas. Os dois brothers vão precisar ficar vestidos como cartas de baralho. Ele de valete e ela, dama.