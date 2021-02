BBB21: Veto na prova do líder causa primeira DR de Arthur e Carla

CB Correio Braziliense

Dia de prova de líder é sempre dia de muita conversinha no BBB. Após a coroação de Karol Conká como a líder da semana no BBB21, Carla Diaz e Arthur tiveram a primeira DR após virarem um casal. Isso porque a atriz não aprovou o veto que o instrutor de crossfit impôs a Fiuk.

Na verdade, Carla não gostou da justificativa do namorado, que tirou Fiuk da prova por achar que ele foi rude em um momento do dia, classificado pelo próprio Arthur como bobagem. Para Carla, ele vetaria Karol Conká para protegê-la, já que as duas já discutiram na casa.

O rapaz disse que notou que ela tinha ficado chateada antes mesmo de a prova começar. "Na hora que eu fui te dar um abraço de boa sorte eu saquei. Eu sei que eu não tinha feito a parada certa talvez", disse. "Eu não sei o que é certo para você Arthur, de verdade. Eu acho que talvez o que me deixou mais assim foi isso. Ela ganhar a prova foi um mérito dela", explicou Carla.

"Só abre seu olho. Porque talvez... eu não quero falar nada para depois não falarem que eu estou te influenciando, fazendo sua cabeça. Acho que você é homem suficiente para entender as situações... Agora você dar uma desculpa, de votar no Fiuk porque o garoto ficou falando... A gente estava brincando. Era papo dele com o Nego Di, não era nada com você. Me desculpa, eu acho que isso não é um motivo muito forte para você vetar uma pessoa, comparado a uma pessoa que fez algo muito grave. Mas ai é sua cabeça, sua sentença", continua a atriz.

Arthur respondeu que Carla pode ficar tranquila porque, segundo ele, Karol Conká não a indicará ao paredão. "Eu não tenho mais confiança, ela me deu isso aqui, mas ela pode votar em mim. Não sei. Eu estou completamente excluída aqui. Não sei, eu acho que o meu realmente pode estar na reta, sim", respondeu a atriz, referindo-se ao fato de Karol a ter convidado para estar no VIP ao lado dela.

O rapaz continua dizendo que ele, sim, se sente ameaçado pelos votos da casa. Na avaliação dele, ele herdará os votos destinados a Arecrebiano. "Na reta de quem está aqui na casa sou eu", disse.