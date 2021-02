Globoplay anuncia que documentários de Ludmilla e Lexa estreiam ainda este ano

CB Correio Braziliense

(crédito: Rodolfo Magalhães/ Divulgação)

Em vídeo divulgado nesta terça-feira (16/2), durante o intervalo comercial do Big brother Brasil 21, a plataforma de streaming Globoplay anunciou novidades no catálogo. Entre as futuras produções disponíveis ao público estarão os documentários que falam da vida e da carreira das funkerias Ludmilla e Lexa. O objetivo é que os materiais cheguem até o final deste ano.

O Ludmilla: Rainha da favela será focado mais na carreira da artista. Ele deve acompanhar o dia a dia de Ludmilla e os compromissos profissionais da compositora de hits como Cheguei e Hoje. O documentário promete registros dos bastidores do trabalho mais recente, Numanice, e participação de familiares e amigos.

O anúncio da Globoplay também incluiu um documentário da carioca Lexa. O filme sobre a vida da cantora é uma parceria do canal Multishow com as produtoras Kondzilla e Ferrattry, que é da mãe da artista.

Lexa, que terá Tico Fernandes na direção, também deve mostrar bastidores da carreira da cantora, mas com foco na trajetória desde o início até o sucesso atual com músicas como Sapequinha e Chama ela.

Tardezinha

As funkeiras não são as primeiras a terem produções no catálogo da maior plataforma de streaming brasileira. No ano passado, o pagodeiro Thiaguinho teve o projeto Tardezinha eternizado em uma série documental na Globoplay. Além disso, artistas como Marília Mendonça e Luan Santana também estão presentes entre as opções de entretenimento do serviço.