BBB21: Carla Diaz avalia Arthur com uma banana no queridômetro. Indireta?

CB Correio Braziliense

Arthur recebeu uma banana como avaliação de Carla Diaz mesmo após conversar com a amada - (crédito: Gshow/ Reprodução)

As festas do BBB21 são ótimas para dar uma movimentada no queridômetro dos confinados. É gente ganhando mais coração ou colecionando bombas e cobras. Mas Arthur se superou nesta quinta-feira (18/2) com uma banana. Pior: a autora da indireta foi Carla Diaz, romance do rapaz dentro da casa.

Carla já havia deixado claro para Arthur na festa que não aprova a falta de proximidade entre eles. A atriz acha que o instrutor de crossfit a procura pouco. Eles tiveram uma DR na festa e parecia que o caso estava encerrado. Parecia...

Arthur, porém, foi bem avaliado pelos outros brothers, recebendo 6 carinhas felizes e 8 corações. Carla, por sua vez, recebeu um coração partido, além de uma carinha feliz e 13 corações.

O pessoal da casa estava de bom humor na avaliação e foi uma chuva de corações e carinhas felizes. A exceção ficou com Juliette (1 bomba), Karol Conká (1 bomba), Lumena (1 bomba e 1 carinha triste) e Rodolffo (1 bomba).