BBB21: Sarah pede desculpas por ter atrapalhado prova de Lumena

CB Correio Braziliense

(crédito: GShow/ Reprodução)

Treta que é treta não morre nunca no BBB21. Prova disso foi a conversa entre a brasiliense Sarah e Lumena na festa da líder Karol Conká, na última quarta-feira (17/2). Elas ressuscitaram uma briga que parecia encerrada há duas semanas, o que pode ser um perigo dentro do jogo.

Sarah e Lumena conversavam sobre a prova do líder disputada em 4 de fevereiro, que teve Arthur e Projota como vencedores e acabou alçando Arthur à liderança. Sarah confessou a Lumena que a atrapalhou na prova, bagunçando as caixinhas da psicóloga de propósito.

A brasiliense pediu desculpas a Lumena e justificou sua ação dizendo que queria prejudicar Nego Di, que disputava a prova como dupla de Lumena e havia atrapalhado Sarah na prova anterior. "Eu realmente baguncei as suas caixinhas, mas não foi por você. Foi porque eu estava brava com ele. Queria realmente te pedir desculpa. Te prejudiquei por causa de uma coisa minha com ele", disse Sarah.

"Ele fez a mesma coisa na outra prova, e eu e o Gilberto quase perdemos uma caixinha, porque ele e o Lucas fizeram isso. Já tinha um negócio acumulado que eu estava com raiva. E eu vi ele fazendo de novo”, continuou a sister.

Lumena respondeu que ficou surpresa com a atitude de Sarah na época e que isso fez com que a brasiliense tenha sido opção de voto dela. "Isso me surpreendeu porque, até então, eu não tinha nada contra você. Como tudo aqui é no detalhe, eu falei para Gilberto: 'infelizmente, hoje Sarah se tornou meu voto', nada pessoal”, contou.

Sarah disse que entendia o voto e, mais uma vez, pediu desculpas: “Era para me vingar dele. Você não merecia."