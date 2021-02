BBB21: Após Juliette demonstrar interesse, Luan Santana manda recado

VO Victória Olímpio

O cantor Luan Santana decidiu mandar uma mensagem para Juliette, participante do Big Brother Brasil (BBB21) e avisou aos administradores da conta da paraibana. "Oi adm, sei que a dona da conta não tá podendo falar, mas depois da final, avisa ela que tem DM", escreveu o sertanejo no Twitter.

O recado veio após a sister comentar no reality que gostaria de namorar o sertanejo. Durante uma festa, enquanto tocava uma música do cantor, a maquiadora comentou com a brasiliense Sarah: "Meu sonho é namorar o Luan Santana, mas eu me queimei nesse programa. O Luan Santana não vai namorar comigo porque eu não sou fina".

@FreireJuliette oi adm, sei que a dona da conta não tá podendo falar, mas depois da final, avisa ela que tem DM ♥? — Luan Santana ???? (@luansantana) February 18, 2021

Em resposta, os administradores comemoraram a publicação do cantor e ainda compartilharam uma foto antiga de Juliette junto com ele: "Luan do céuuuu, ela vai ficar feliz demais com isso, pode deixar que vamos avisar!"

avisa que a outra adm trouxe refrescos direto do túnel do tempo ???????????????????? pic.twitter.com/ZkJY6dQOLO — Juliette Freire ???? (@FreireJuliette) February 18, 2021

O cantor Ferrugem também comentou a postagem: "Juliette e Luan! Tem lugar no pagode tbm pra essa mulher incrível, hein... chamei na DM! E vamo que o Brasil tá torcendo por você".

Juliette e Luan! Tem lugar no pagode tbm pra essa mulher incrível, hein... chamei na DM! E vamo que o Brasil tá torcendo por você ???? — Ferrugem (@FerrugemOficial) February 18, 2021

Julietete não é a primeira participante do BBB21 a encantar famosos. Quando Arcrebiano ainda estava na casa, Anitta disse que mandaria DM para ele.