BBB21: Anitta diz temer o que pode acontecer quando Karol Conká sair

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução)

Na noite deste domingo (21/2), o quarto paredão do Big Brother Brasil (BBB21) foi formado, com Gil, Arthur e Karol Conká disputando a permanência na casa. Depois do recorde de rejeição batido por Nego Di na semana passada, espera-se que Karol, muito criticada pelos espectadores, chegue perto disso.

Devido às enquetes nas redes sociais e em sites como UOL e F5 apontarem uma rejeição de, no mínimo, 96%, a cantora Anitta decidiu se pronunciar a respeito da rapper curitibana.

Em seu Twitter, a artista disse: “Amei Karol no paredão igual todo mundo. Não concordo com nada que ela fez e faz no jogo... Mas, ainda assim, temo pelo que pode acontecer com ela quando sair”.

“Espero que ela possa andar na rua e tenha ajuda psicológica quando sair. Desejo que saia, que se dê mal no jogo pq fez um péssimo jogo, que tenha a consequência de seus atos, mas que possa ter oportunidade de aprender e ter uma vida quando sair”, completou.

Em resposta a uma seguidora que diz que Conká é narcisista e, por isso, não irá se abater pela eliminação, Anitta disse: “Cara... será? Ver tudo isso e não se abater... aí realmente eu não tenho o que dizer... eu mesma já pensei coisas horríveis em situações que passei... sei lá”.



