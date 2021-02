ForaKarol: Famosos fazem mutirão para eliminação da cantora no BBB21

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Karol Conká não se livrou nesta semana e foi indicada pela líder Sarah ao paredão do Big Brother Brasil (BBB21). A brasiliense justificou a indicação por atitudes incoerentes que a rapper estava tendo dentro da casa. Mas não demorou muito para as comemorações começarem aqui fora.

Que os internautas já estavam na torcida para que Karol fosse eliminada não era nenhuma novidade, mas agora famosos também estão fazendo mutirão para eliminação, que será realizada nesta terça-feira (23/2). As hashtags "Fora Karol" e "Karol no paredão" entraram entre os assuntos mais comentados do Twitter em pouco tempo.

Marília Mendonça, Bruno Gagliasso, Deborah Secco, Rafa Kalimann, Neymar e Wesley Safadão foram alguns dos famosos que se posicionaram contra a rapper. A meta agora entre os que estão se posicionando contra, é que ela seja eliminada com mais votos que o humorista Nego Di, que deixou o jogo na semana passada com 98,76% de rejeição, quebrando o recorde.

Histórico na casa



As atitudes da rapper dentro do reality causou problemas não apenas com quem já a acompanhava, mas também na vida profissional da cantora. O festival Rock The Mountain, marcado para novembro em Itaipava, no Rio de Janeiro decidiu cancelar a participação dela devido a seu comportamento dentro do reality.

O festival Rec-Beat decidiu não exibir uma apresentação de Conká que já estava gravada para a edição deste ano do evento que, por conta da pandemia, será virtual. O canal GNT também optou por suspender a exibição do programa Prazer, feminino — que tem a rapper e a ex-BBB Marcela McGowan na apresentação —, marcado para estrear em fevereiro.

A cantora também pode ir parar na Justiça. Desde o início do BBB21, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu 23 comunicações contra Conká por situações envolvendo, sobretudo, Lucas Penteado e Juliette.

Confira a repercussão

Bom dia.... jaa acordei com boa notícia!!!

Karol Conka no paredão.

Será que temos um novo récord ? ????

Eu acho q da hein, bora meu povo .... MUTIRÃO #ForaKarolConka #ForaKarolsemK #ForaKarolseilaoque ???? — Neymar Jr (@neymarjr) February 22, 2021

Essa é a meta, agora temos que dobrar a meta rs pic.twitter.com/1RPw483ng7 — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) February 22, 2021

Não aceito menos de 99,9% #ForaKarol — Rafa Kalimann ? (@rafakalimann_) February 22, 2021

Jaque é pa sair... — +a (@maisa) February 22, 2021