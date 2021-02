BBB21: Nego Di e Lucas Penteado reagem à eliminação de Karol Conká

CB Correio Braziliense

Karol Conká passa a ser a participante mais rejeitada de todas as edições do BBB - (crédito: GShow/ Divulgação)

A eliminação de Karol Conká do BBB21, com o recorde de 99,17% de rejeição, colocou Nego Di e Lucas Penteado, mais uma vez, em lados opostos. Curioso é que a reação deles à eliminação dela na internet foi em posição contrária à assumida dentro da casa. Nego Di era aliado de Karol no jogo e comemorou a saída da rapper do reality. E Lucas desejou sorte à ex-algoz.

Nego Di assistiu à eliminação de Karol Conká numa live com amigos. Exaltado, ele comemorou o recorde de rejeição com uma série de palavrões dirigidos à ex-aliada e disse que tanta raiva é porque "ela ajudou a acabar com a minha vida." Mais tarde, mais calmo, Nego Di postou um vídeo dizendo que o que aconteceu na casa ficou ali e que lamentava apenas que não era mais o "negro mais odiado do Brasil" e que isso fazia com que ele perdesse o nome do próximo show dele. A referência era ao fato de ele também ter tido rejeição até então recorde no programa.

No twitter, o ator Lucas Penteado, alvo de Karol nas primeiras semanas do BBB21, adotou outro tom. Ele admitiu que, no reality, tudo ganha outra dimensão, fica maior. "Não desejo a ninguém o ódio e a violência. Quem repudia o que eu vivi, deve agir diferente. Desejo a Karol acolhimento, da família e de quem a ama, e desejo ainda mais aprendizado e recomeço! Todo mundo merece recomeçar", escreveu na rede social.