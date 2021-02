"Me liga antes que o Silvio Santos", brinca Nego Di ao pedir emprego a Boninho

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

O humorista Nego Di brincou ao pedir um emprego ao diretor do Big Brother Brasil (BBB21), Boninho. Após realizar uma live no Instagram para acompanhar a eliminação da cantora Karol Conká do reality nesta terça-feira (23/2), o ex-BBB postou uma captura da tela do vídeo agradecendo a audiência: "113 MIL DESOCUPADOS NA MINHA LIVE DE HOJE. ESTOURAMOS. OBG BRASIL".

Nego Di também aproveitou o momento para pedir um emprego a Boninho. Ele ainda brincou com o diretor dizendo para ele se apressar antes que o apresentador do SBT, Silvio Santos, entrasse em contato primeiro: "Boninho estou desempregado... Me liga antes que o Silvio Santos o faça! bjs".

Na live, o humorista, que era parceiro de Karol Conká enquanto estavam na casa, afirmou que a rapper arruinou sua vida: “Cara, mas independente de qualquer coisa, falando sério, sei que ela fez muitas maldades, cometeu muitos erros, assim como eu cometi muitos erros. Eu vi depois vídeos de coisas que ela fez lá que eu não vi, coisas que ela fez depois e falou inclusive, de estar dizendo para galera ‘ah, agora o Di já foi’ como se o grande problema fosse eu, palavras que ela colocou na minha boca”. Por fim, ele acabou xingando Karol e pedindo para que ela não o procurasse mais.