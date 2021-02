Globo anuncia volta de "No Limite", com elenco de ex-BBBs

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

Confirmado! O reality show No limite volta em breve na Globo. E a emissora fez o anuncio com um spoiler: os participantes do programa serão ex-bbbs. O reality, que teve a nova edição confirmada no Twitter, é de resistência física, além de unir a força ao emocional dos participantes.

O programa estreou em 2000 e teve três temporadas, a último tendo sido realizada em 2009. Um grupo de até 20 pessoas era levado para um local completamente inóspito do Brasil e dividido em duas tribos. Cada uma recebia utensílios básicos para sobreviver e cada prova eliminava participantes até a final, que misturava provas físicas e psicológicas.

???? ATENÇÃO ???? Já que a gente ama o brasileiro e o brasileiro ama um reality... Vem aí mais uma edição de #NoLimite! ????



Um programa que une resistência e ex-BBBs. pic.twitter.com/ab5TPuSaZ8 — Globo em ???? (@RedeGlobo) February 25, 2021

A Rede Globo havia anunciado a produção de outro reality neste ano, mas sem muitas informações. Os rumores já estavam sendo sobre a volta, que poderia ser um projeto similar ao No limite. A ida de Marcos Mion para a Globo, que já estava dada como certa, seria justamente para este novo programa.

Misturando pessoas anônimas de diferentes idades, profissões e locais do Brasil, o reality cheio de aventura teve a primeira edição muito bem recebida. Os participantes só descobriram o intuito do reality ao chegar no local onde ficariam. A edição contou com 12 participantes que, durante 23 dias, conviveram na Praia dos Anjos, no Ceará.