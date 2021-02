Festival Afrodísia reúne grandes nomes femininos da música atual

CB Correio Braziliense

(crédito: Afrodisia/Divulgação)

A segunda edição do festival on-line Afrodísia em Pauta, que reúne 50 convidadas reconhecidas em distintas áreas de atuação, ocorrerá em 19, 20 e 21 de março. O evento será transmitido gratuitamente pelo canal da anfitriã, Renata Jambeiro, no YouTube, sempre a partir das 15h.

Realizado pela primeira vez em 2020, já em meio à pandemia, o projeto mantém a vocação de ser realizado de forma virtual. A proposta consiste em proporcionar momentos de troca entre as participantes, em quadros solo, em dupla ou em grupos, regados a muita arte e música.



A lista de convidadas do meio musical conta com as cantoras Ana Costa (RJ), Cássia Portugal (DF), Cris Pereira (DF), Dri Lima (SP), Dorina (RJ), Ellen Oléria (DF), Fabiana Cozza (SP), Flávia Saolli (RJ), Indiana Nomma (Honduras), Jessica Ellen (RJ), Juliana Ribeiro (BA), Karynna Spinelli (PE), Kris Maciel (DF), Luana Bayô (SP), Luciana Oliveira (SP), Luiza Dionizio (RJ), Maíra da Rosa (SP), Mariana Aydar (SP), Maria Helena Embaixatriz (SP), Nilze Carvalho (RJ), Nina Wirtti (RS), Núbia Maciel (SP), Patrícia Mellodi (PI), Raquel Tobias (SP), Roberta Espinosa (RJ), Roberta Nistra (RJ), Roberta Oliveira (SP), Roberta Sá (RJ/RN), Sandra Duailibe (DF), Socorro Lira (PB), Teresa Lopes (DF) e Verônica Ferriani (SP).



Também participam a musicista Cimara Fróis (acordeon) e os músicos Glauber Seixas (violão de 7 cordas) e Vitor Casagrande (cavaco e bandolim). Além da banda de apoio, com Raphael Gomes (violão de 7 cordas e guitarra) e Douglas Alonso (percuteria) e Simone Gonçalves (percussão).



De outras áreas de atuação participam Bia Aparecida (apresentadora e jornalista, RJ), Catarina Accioly (atriz, diretora e roteirista, DF) Dianete do Valle (fonoaudióloga especialista em voz, DF), Ester Braga (CEO e produtora artística da Abèbè Produções, DF), Patrícia Góis (arteterapeuta, DF), Michelly Mury (coordenadora artística da Casa Natura Musical, SP), Mãe Dora de OyÁ (Ialorixá, DF), Luana Henrique (sócia diretora da Cantareira Produções, RJ/SP), Larissa Sarmento (atriz e jornalista, DF), Kiusam de Oliveira (escritora e educadora, SP), Júlia Vidal (estilista afro-indígena, educadora e escritora, RJ), Jacqueline Marttins (produtora executiva, atual manager de Moacyr Luz, RJ), Nilcemar Nogueira (sambista e doutora em psicologia social, RJ), Penélope Martins (escritora, SP) e Renata Reis (ginecologista, obstetra e acupunturista, DF).



Quadros



A programação é dividia em quadros, e cada dia é ancorado por um tema. Moça bonita traz depoimentos inspiradores e dicas de mulheres talentosas, uma homenagem às cantoras que participam deste quadro, onde contam e cantam sua história livremente.

Costura proporciona uma troca de experiências entre as participantes em um bate-papo bem musical em dupla. Reencontro é um painel de debate entre mulheres de diversas áreas, discorrendo sobre assuntos relevantes e atuais. É pautado por provocações e reflexões entre o grupo de participantes, cada uma sob sua ótica.



Na Festa da vida, a anfitriã Renata Jambeiro reúne instrumentistas e cantoras convidadas como Fabiana Cozza, Mariana Aydar, Indianna Nomma, Verônica Ferriani, Dorina e Nilze Carvalho para um show carregado de axé, alegria e reflexão.



Produzido pela Ritimiza Produções em parceira com Renata Jambeiro, o festival pôde contar, este ano, com incentivo da Lei Aldir Blanc, por meio do edital ProAC Expresso LAB Nº 40-2020.