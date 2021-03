Fábio Porchat pode assumir o horário do 'Domingão do Faustão'

CB Correio Braziliense

(crédito: Juliana Coutinho/Divulgação)

A Globo trabalha para organizar a substituição de Fausto Silva na grade de programação. A emissora estaria negociando um programa novo com Fábio Porchat para assumir o lugar do Domingão do Faustão. No entanto, o humorista não será o novo dono do horário, o canal pretende preencher com mais de uma atração cada uma em um período diferente do ano. A informação é da coluna de Cristina Padiglione na Folha de São Paulo.

A intenção da Rede Globo não é suceder Fausto Silva e sim aproveitar o horário com mais de um programa funcionando num esquema de temporadas. Portanto, Fábio Porchat seria uma das pessoas que ocupariam a vaga e não “o novo Faustão”.

Ainda não há informações sobre como seria a nova atração pensada pelo humorista, nem quem dividirá o espaço vago pela primeira vez em mais de 30 anos.

O que a Globo pretende fazer não é novidade. Revezamentos de programas no mesmo horário são feitos aos domingos no horário do almoço. Atualmente quem ocupa o espaço é o The voice +, mas atrações como Escolinha do professor Raimundo e Tamanho família já preencheram essa lacuna na emissora.