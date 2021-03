BBB21: Fiuk revela surpresa em estar na xepa: "estou o dia inteiro com eles"

CB Correio Braziliense

Fiuk esteve 5 vezes na xepa do BBB21 - (crédito: GShow/ Reprodução )

Fiuk já deve estar acostumado com rabada, moela e outras iguarias da xepa do BBB21. Isso porque esta será a quinta semana dele no grupo que tem acesso a menos comida e a produtos tidos com de segunda. Só que, desta vez, parece que doeu um pouco mais, pois o cantor revelou a Carla e Thais que esperava estar na lista de Vips do líder Rodolffo. O sertanejo preferiu levar com ele Caio, Sarah, Gilberto, Juliette, João e Viih Tube.

"Eu sou veterano na xepa. De seis semanas, são cinco no total", afirmou Fiuk. "Eu só fui uma semana para o VIP também", respondeu Thaís. "Gente, vocês são o casal xepa", brincou Carla Diaz.

Falando sério, Carla se disse surpresa com a relação de convidados de Rodolffo. "Também achei (que fosse para o VIP). O jogo vai surpreendendo, né? Estou o dia inteiro com eles (Caio e Rodolffo)", lamentou Fiuk. O cantor e ator lembrou que, nas primeiras semanas, teve brigas -- uma inclusive envolvendo Carla -- por causa da comida e pediu para que os integrantes da xepa se unam. ""Vamos conversar para não ter briga", reforçou Fiuk.