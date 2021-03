Filme de Cibele Amaral é selecionado pelo Selo Elas, da Elo Company

CB Correio Braziliense

Pelo quarto ano, o Selo Elas, da Elo Company, seleciona filmes dirigidos por mulheres de diferentes estados brasileiros para contar com apoio da distribuidora. Mais uma vez o Distrito Federal aparece na lista, com o longa-metragem de ficção Ecoloucos, da cineasta Cibele Amaral. Na história, Karla, Erik e Fernando participam do reality show que dá nome à produção, em que viram ativistas por um dia.

Ela já havia sido selecionada anteriormente com o filme Rir para não chorar, que teve o lançamento adiado pela pandemia de covid-19. A comédia é protagonizada por Rafael Cortez, Fafy Siqueira, Serjão Loroza, Mariana Xavier e Catarina Abdala. O filme foi gravado em 2018 em Brasília.

Também fazem parte da seleção do Selo Elas deste ano outras quatro ficções As flores do Recôncavo, de Glenda Nicácio e Ary Rosza (BA); Coração de lona, de Tuca Siqueira (PE); Avenida Beira Mar, de Maju de Paiva (RJ); e Sereis uma só carne, de Andréia Kaláboa (PR). Além do documentário E quem se importa?, de Roberta Fernandes (ES).

Desde o lançamento do Selo Elas atendeu 37 projetos, sendo 16 fora do Eixo Rio -- São Paulo, em busca de diversificar o olhar do audiovisual brasileiro sob o ponto de vista de diretoras. “Neste ano, temos seis projetos selecionados, sendo cinco deles de realizadoras fora do eixo Rio-São Paulo. E o grupo de consultores cresceu de 20 para 24 profissionais incríveis da indústria audiovisual”, explica Barbara Sturm, criadora do Selo Elas em nota à imprensa.

Projetos selecionados pelo Selo Elas em 2021

Avenida Beira Mar, de Maju de Paiva (ficção)

Cidade/Estado do filme: Rio de Janeiro/RJ

Cidade/Estado da realizadora: Rio de Janeiro/RJ

Sinopse: Durante o inverno, a praia de Piratininga está deserta. Rebeca, 12 anos, acaba de se mudar para lá e está de castigo. Ela só vê a rua por cima do muro. Dali, Rebeca observa Mika, uma menina trans, nadando no mar. O mundo se abre para a Rebeca.

Coração de Lona, de Tuca Siqueira (ficção)

Cidade/Estado do filme: Recife/PE

Cidade/Estado da realizadora: Recife/PE

Sinopse: Do Sertão ao litoral nordestino, uma família viaja em busca de sentido para sua existência. Junto à lona de afeto de Biu, Inês e Diva personagens reais e seus circos são tom documental da ficção. Um filme que trata da família como começo, meio e fim de tudo.

Ecoloucos, de Cibele Amaral (ficção)

Cidade/Estado do filme: Brasília/DF

Cidade/Estado da realizadora: Brasília/DF

Sinopse: O que aconteceria se fôssemos convidados a virar ativistas da sustentabilidade da noite para o dia e para tanto tivéssemos que readequar, de forma radical, toda a nossa rotina? É o que Karla, Erik e Fernando serão obrigados a fazer no reality show Ecoloucos.

As Flores do Recôncavo, de Glenda Nicácio e Ary Rosza (ficção)

Cidade/Estado do filme: Cachoeira/BA

Cidade/Estado da realizadora: Cachoeira/BA

Sinopse: A oração para Iansã é entoada, despertando rugidos de raios e trovões que rasgam o céu de Cachoeira. É no Recôncavo da Bahia que contamos a história de Rita, Marina e Joana, mulheres que viviam só em meio à tempestade, enfrentando o mau tempo dia a dia até o momento em que se encontram e juntas vão domar o cotidiano e as rédeas de seus destinos.

E quem se importa?, de Roberta Fernandes (documentário)

Cidade/Estado do filme: Vila Velha/ES

Cidade/Estado da realizadora: São Gabriel da Palha/ES

Sinopse: No Brasil, cinco mulheres são mortas todos os dias por seus parceiros. Em “E quem se importa?”, duas atrizes são desafiadas a dar vida a essas vítimas, num processo de construção de personagem que deixa claro que a morte é a última violência que sofreram, mas não a primeira.

Sereis uma só carne, de Andréia Kaláboa (ficção)

Cidade/Estado do filme: Curitiba/PR

Cidade/Estado da realizadora: Prudentópolis/PR

Sinopse: Amélia começa a cantar na igreja do marido, o pastor Sérgio, e a partir disso toma consciência da sua anulação e servidão. Através de suas fantasias, se reconhece enquanto mulher e recupera a sua própria voz, confrontando com o marido.