Versão em preto e branco do Snyder Cut de 'Liga da justiça' ganha novo teaser

(crédito: HBO Max/Divulgação)

Foi divulgado, no sábado (20/3), um teaser do filme Justice is gray, o Snyder Cut de Liga da justiça em preto em branco. A versão colorida foi lançada na sexta-feira (18), entretanto Justice is gray continua sem data de estreia anunciada. O filme será lançado em breve no streaming da HBO Max.

Durante menos de dois minutos, a prévia mostra Bruce Wayne, protagonizado por Ben Affleck, conversando com Alfred, Jeremy Irons, sobre a liga da justiça.

Zack Snyder's Justice League: Justice is Gray coming soon to @HBOMax. #SnyderCut pic.twitter.com/tT4GGngktI — Zack Snyder's Justice League (@snydercut) March 21, 2021

A versão colorida do Snyder Cut foi disponibilizada nesta sexta-feira e pode ser alugada em plataformas como Apple TV, Claro, Google Play, Looke, Microsoft, Playstation, Sky, UOL Play, Vivo e WatchBr, por R$ 49,90.



A Liga da justiça de Zack Snyder é uma remontagem do filme Liga da justiça de 2017. O longa tem aproximadamente quatro horas de duração e foi dividido em seis partes.