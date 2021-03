'Esquadrão Suicida 2' tem primeiro trailer divulgado; assista

CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Bros./Divulgação)

Aposta da DC nos cinemas, Esquadrão Suicida 2 ganhou o primeiro trailer. As primeiras cenas entregam violência, humor de teor sexual e a breve apresentação de novos personagens ao enredo. O novo vídeo é tão explícito que recebeu a classificação indicativa para maiores de 18 anos. O filme tem estreia prevista para agosto de 2021.

O trailer não dá detalhes da trama que vai se desenrolar no segundo filme da franquia. É apenas uma amostra das escolhas estéticas e dos personagens. Novas figuras como Bloodsport (Idris Elba) e Pacificador (John Cena) são apresentados como importantes para a história, enquanto Arlequina (Margot Robbie), Rick Flagg (Joel Kinnaman) e Amanda Waller (Viola Davies) continuam imprescindíveis no grupo de vilões. Jay Courtney, o Capitão Boomerang, também reedita o papel, já Alice Braga é adicionada ao elenco como SolSoria.

A princípio o que se sabe é que novamente os criminosos terão que arriscar as próprias vidas em missões em troca de reduções de pena. Porém, desta vez a ameaça precisa de um grupo maior para ser enfrentada. O trailer começa com uma missão de resgate à Arlequina, mas a vilã já havia se salvado sozinha.

O vídeo ainda teve duas surpresas. A primeira é de que Sylvester Stallone, já anunciado como parte do elenco desde as primeiras imagens promocionais, fará a voz do Tubarão Rei, um tubarão humanoide que engole os adversários. A segunda sobre o fato de que a equipe terá que enfrentar uma estrela do mar gigante e colorida em algum ponto do longa.

A "salvação" do Esquadrão Suicida

Por mais que tenha sido um sucesso de bilheteria, o primeiro Esquadrão Suicida teve uma péssima recepção da crítica e dos fãs dos personagens. James Gunn, responsável pela franquia Guardiões da Galáxia, foi chamado para dar outro tom à história e tentar uma outra cara ao grupo com potencial de de sucesso com o público.

O diretor teve carta branca para fazer a história da forma como quisesse. O filme não será um reboot da franquia e sim uma continuação paralela.

Don't get too attached. Watch Bloodsport, Harley Quinn, Peacemaker, and Polka-Dot Man in #TheSuicideSquad trailer online now! pic.twitter.com/imqNypIPMV — The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) March 26, 2021