Russell Crowe é adicionado ao elenco de 'Thor: Love and thunder'

CB Correio Braziliense

(crédito: Tiziana Fabi/AFP)

Aos poucos Thor: Love and thunder, quarto filme do Deus do Trovão da Marvel, vai ganhando forma. A novidade mais recente é a adição de Russell Crowe ao elenco do longa. O papel do ator, no entanto, ainda não foi revelado e será mantido em segredo pela produção do filme.

Ele não é a primeira figura de peso que se uniu ao time de Chris Hemsworth e Natalie Portman, herdeira do manto de Thor. Christian Bale foi confirmado interpretando o vilão Gorr, o Carniceiro dos deuses. Também retornam Matt Damon, Luke Hemsworth e Sam Neill, para as participações especiais como atores de uma peça de teatro dentro do filme, e Melissa McCarthy se junta ao grupo.

Ainda pouco se sabe sobre o enredo do longa, apenas que as gravações estão sendo feitas na Austrália e que Jane Foster, personagem de Portman, vai se tornar a nova Thor, movimento muito parecido com as HQs. O filme é dirigido por Taika Waititi, responsável também pelo antecessor Thor: Ragnarok.

O filme terá influência também em Guardiões da Galáxia vol.3, considerando que Thor saiu em uma aventura com o grupo de defensores do Universo. James Gunn, diretor dos filmes do Guardiões, serve de consultor ao longa.