Padre Marcelo Rossi chama atenção na web ao aparecer com nova forma física

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O padre Marcelo Rossi entrou nos assuntos mais comentados das redes sociais e roubou a cena ao aparecer com uma nova forma física. No Instagram, o religioso de 53 anos de idade postou algumas fotos em que aparece com o corpo mais forte e bem definido.

Marcelo já passou por situações extremas em relação ao peso. Ele relatou que após sofrer com o excesso de peso, fez uma dieta radical há alguns anos, o que o fez perdeu 40 quilos, chegando quase à anorexia. Formado em educação física, o religioso já revelou em entrevistas que chegou a tomar esteroides no passado antes de ser ordenado padre.

Os internautas se chocaram e não perderam a oportunidade de falar sobre as mudanças. "Padre ficou maromba", "O padre tá com um shape milagroso ou eu tô doido?" "Deus que me perdoe, mas eu vi uma foto sua bombado tive que vim aqui pra conferir. Graças a Deus superou tudo que passou e está se cuidando" e "Tá tomando o que padre kkk cê tá grande demais" foram alguns dos comentários nas redes.



Ostia ou whey?

Vem aí novo livro do padre Marcelo Rossi "Em busca do shape sagrado" pic.twitter.com/k2QVgjMMzx — Lia (@lia_alvesss) March 30, 2021

Padre Marcelo Rossi escrevendo o sermão de Domingo pic.twitter.com/D1caSoIO8F — Fábio Gomes (@1fabiogomes) March 31, 2021

se o padre marcelo rossi criou coragem pra ir pra academia o que falta pra mim? ser empurrado de um palco? — césar augusto (@skeptical__x) March 30, 2021