Ariana Grande é a nova técnica do 'The voice' dos Estados Unidos

(crédito: AFP / Angela Weiss)

Por meio das redes sociais, a cantora Ariana Grande anunciou, nesta terça-feira (30/3), que será a nova técnica do The voice dos Estados Unidos. “Surpresa !!! Eu estou mais que emocionada, honrada e animada por me juntar à Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton na próxima temporada de The Voice”, escreveu a artista.

Ariana assumirá o posto deixado por Nick Jonas, que foi técnico do programa durante duas temporadas. “Nick Jonas, sentiremos saudade”, completou a cantora no anúncio.

Segundo informações, a NBC, canal responsável pelo The voice, contratou Ariana com o objetivo de alavancar a audiência do programa na próxima temporada. Os novos episódios estão previstos para estrear em setembro.



Além dos técnicos atuais, artistas como Adam Levine, Christina Aguilera, CeeLo Green, Shakira, Usher, Pharrell, Gwen Stefani, Alicia Keys, Miley Cyrus e Jennifer Hudson também foram jurados da atração.



A participação no The voice não é o primeiro projeto de Ariana Grande em 2021. Em fevereiro, a cantora lançou a versão deluxe do álbum positions, sexto disco da carreira, com quatro músicas inéditas.