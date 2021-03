André Marques conta que tomou um susto antes de saber que apresentaria o 'No limite'

CB Correio Braziliense

André Marques deixa o The Voice Kids, que apresentava com Talita Rebouças, quem assume é Márcio Garcia - (crédito: Caiua Franco/Divulgação)

O apresentador André Marques está se preparando para assumir a nova edição do No limite. Nesta terça-feira (30/3), em entrevista no Mais Você de Ana Maria Braga, ele contou que Boninho, diretor da Globo responsável pelos reality shows, lhe deu um susto quando foi avisá-lo que ele seria o apresentador responsável pelo reality que volta para a programação da Globo em 2021.

O apresentador contou que recebeu uma ligação de Boninho que começou com uma bronca por estar incomunicável naquela semana, seguiu afirmando que Marques não estaria mais à frente do The voice Kids e, por fim, contou que André seria agora o responsável pelo retorno do No limite. “Boninho me pregou essa peça e foi um presentaço” comentou o artista.

“A minha história com o No limite vem desde a primeira exibição, em 2000. Foi o primeiro reality da TV Globo e eu era muito fã”, conta o agora apresentador do programa. “São os caminhos da vida sempre me presenteando”, completa Marques, que atualmente está terminando a primeira edição do The voice +.

O reality show No limite volta à Globo após 10 anos fora do ar. A última edição foi ao ar em 2009. O jogo consiste em 20 participantes divididos em duas tribos e com utensílios básicos precisam sobreviver. Assim como outros realities, o No limite tem provas, tanto de resistência física quanto psicológica, eliminações semanais e uma final. A temporada de 2021 vai ter o elenco apenas de Ex-BBBs.