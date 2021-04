Marido de Paulo Gustavo faz apelo contra fake news e se mostra confiante

CB Correio Braziliense

(crédito: TV Globo / João Miguel Júnior)

O marido do ator Paulo Gustavo, Thales Bretas, usou as redes sociais neste sábado (3/4) para se declarar ao amado e pedir que as pessoas não acreditem em fake news. Em um longo post, o dermatologista se mostrou confiante na recuperação do humorista que segue internado com covid-19.

"Eu falei que vamos ficar velhinhos juntos!!! E assim que vamos comemorar nossas bodas de ouro! Tenho certeza!!! Essa fase vai passar!!", escreveu. "Acalentem seus corações, eu estou com o meu acalentado por um dia positivo nessa jornada que só quem vive sabe como é", disse.

O dermatologista também fez um apelo para as pessoas não acreditarem em fake news. "Peço pra vocês não acreditarem em fake news, não espalharem notícias que não tenham certeza que sejam confiáveis", afirmou. Por fim, Thales também pediu para as pessoas se cuidarem. "Cuidem-se!! Esse vírus é muito perigoso, não me canso de repetir isso, evite ao máximo que ele chegue em suas casas!!! Usem máscaras, evitem aglomerações, o momento é reclusão até a imunização avançar e as coisas acalmarem", alertou.

A cantora Preta Gil também usou as redes sociais para pedir para as pessoas checarem as notícias antes de compartilhar. "Paulo Gustavo está estável, gente, parem com fake news, pelo amor de Deus. Vamos orar, rezar, pedir pela sua recuperação e pela de todos os que lutam nesse momento pela vida", escreveu ela.

Recuperação

Segundo a assessoria de imprensa de Paulo Gustavo, o ator segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular no Rio de Janeiro. Ele segue o tratamento com Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO). A terapia se assemelha a um pulmão artificial.