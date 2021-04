Nova série da Marvel, 'Loki' ganha trailer; confira

CB Correio Braziliense

(crédito: ©Marvel Studios 2021/Divulgação)

O trailer da nova série exclusiva do Disney+ Loki teve estreia nesta segunda-feira (5/4). A plataforma de streaming havia anunciado, durante apresentação da programação de inverno da Television Critics Association (TCA), as datas de estreia de várias séries aguardadas para este semestre, inclusive Loki, que será em 11 de junho de 2021.

A produção da Marvel Studios apresenta Loki, o Deus da Trapaça, enquanto ele sai da sombra de seu irmão em uma nova série que ocorre após os eventos de Vingadores: Ultimato. Tom Hiddleston retorna como o protagonista, acompanhado por Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant. A direção é de Kate Herron e Michael Waldron é o roteirista principal.

O Disney+ é o serviço de streaming por assinatura de filmes, séries e outros conteúdos da Disney, da Pixar, da Marvel, de Star Wars e da National Geographic. Como parte do segmento Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) da Disney, Disney+ está disponível desde 17 de novembro de 2020 na América Latina para dispositivos conectados à internet e oferece a todos os públicos uma programação sem intervalos publicitários com uma variedade de filmes, documentários, séries de animação e de live action e curtas originais.