BBB21: Enquetes apontam que Caio pode passar Rodolffo e ser o eliminado da vez

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Tv Globo)

A eliminação do Big Brother Brasil (BBB21) desta terça-feira (6/4) está cada vez mais acirrada entre os amigos Caio e Rodolffo. No início das votações, as enquetes parciais do décimo paredão estavam apresentando resultados apenas para o cantor sertanejo ser eliminado, mas no último dia de votação, os números mudaram, mostrando Caio como nome possível a deixar a casa.

Gilberto, que também está na berlinda, aparece como o menos votado para eliminação, mas nas redes sociais do economista, a torcida é para eliminação de Rodolffo. De acordo com enquete parcial da Uol, o número de votos para Caio subiu, estando até o momento em 45,45%. Rodolffo desceu os números para 44,33%, mas ainda muito próximos ao do amigo; e Gilberto com apenas 10,22%.



A princípio, a equipe do sertanejo havia seguido o que ele havia dito no programa para deixá-lo na casa junto com Caio, deixando claro que a torcida para eliminação fosse de Gil. Mas, nas redes sociais, os próprios fãs estão comentando para eliminação de Caio, já que a torcida de Gilberto é grande e a chance de eliminação é mínima.

Os administradores das redes de Rodolffo decidiram não declarar para quem deve ser eliminado, apenas se posicionaram sobre mutirões para mante-lo na casa.