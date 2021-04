Neymar minimiza fala de Rodolffo sobre cabelo de João e alfineta Juliette: "O mundo está chato"

VO Victória Olímpio

(crédito: Lola Bou/AFP - 4/8/17 )

O comentário de Rodolffo sobre o cabelo de João Luiz no Big Brother Brasil (BBB21) ainda está dando o que falar aqui fora da casa. A polêmica sobre a fala considerada racista do cantor foi comentada pelo jogador de futebol, Neymar Jr, que tentou minimizar a situação, afirmando que o "mundo está chato".

Nas redes sociais, o jogador comentou uma publicação em que mostrava um vídeo de Juliette usando a peruca cacheada de Camilla de Lucas, rindo sobre estar parecendo uma mulher das cavernas. A legenda afirmava que a paraibana havia errado da mesma maneira que Rodolffo ao comentar sobre o cabelo de João: "Tá dando palestrinha para o Rodolffo como se fosse a dona da razão, a dona das soluções, a dona das dores!".

Nos comentários da publicação, Neymar disse que atualmente qualquer brincadeira acaba gerando situações negativas: "Mimimi do krl...chato demais esse mundo de hoje em dia pqp. Qualquer brincadeira é um chororô danado".

Rodolffo vira meme

Ao tentar se desculpar com João com discurso de que não sabia sobre a situação, Rodolffo acabou virando meme nas redes sociais por sempre falar a mesma coisa ao cometer um erro dentro da casa. As falas do pai do sertanejo sobre o ocorrido também gerou revolta entre os espectadores.

“O cabelo do meu pai é igual”

“o meu cabelo tambem é crespo”

“eu tenho canela fina”

“tambem brincam comigo”#bbb21 pic.twitter.com/DoCg8RsZ5z — BETA (@betafala) April 6, 2021

O Rodolffo tirando o boné falando que o cabelo dele também é crespo, mas que ta alisado pic.twitter.com/3HU6MHWv3z — LADY GUCCI - A NEW ERA (@nynagermanotta) April 6, 2021

O Rodolffo assim falando que tem cabelo crespo também pic.twitter.com/prROL82osS — thiago (@THIDlNHO) April 6, 2021

Rodolffo comparando racismo com canela fina é o auge do fracasso é isso mores a humanidade falhou #ForaRodolffo #BBB21 pic.twitter.com/aVhVGhNgZ2 — Sabrininha (@joaninnhaa) April 6, 2021