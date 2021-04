Rodolffo se desculpa após eliminação: "fui ponte de ensino para outras pessoas"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Na manhã desta quarta-feira (7/4), o tão esperado café da manhã no Mais você, com Ana Maria Braga, contou com a presença do cantor Rodolffo, mais novo eliminado do Big Brother Brasil (BBB21), com 50,48% dos votos. A apresentadora iniciou o programa elogiando o discurso de Tiago Leifert, que falou sobre racismo e pediu que o comentário pudesse ser uma forma de aprendizado.

Questionado sobre a piada direcionada a João Luiz, comparando o cabelo do professor ao da fantasia de homem das cavernas, ele afirma ter entendido como a situação causou dor e que mudou a opinião sobre o ocorrido. O sertanejo relembrou ainda que no primeiro dia na casa falou que provavelmente cometeria erros e que isso realmente acabou acontecendo.

"Eu falei que provavelmente cometeria alguns erros, em alguns sentidos que estão em alta, e que eu ainda não tenho conhecimento suficiente. De fato, isso aconteceu. E acredito que aconteceu para o bem de muitas outras pessoas. Eu fui a ponte de ensino para muitas outras pessoas. Fico feliz, de certa forma, de estar fazendo parte disso. Triste por ser eu, mas feliz por estar ensinando muita gente", contou o cantor.

"Você já falou varias vezes que é chucro. Eu tenho muitos amigos em Goiânia, sou do interior e sei como as pessoas são simples. Mas hoje a gente tem uma coisa (internet) que nos permite passear pelo mundo. Não entendo ainda você me dizer que é chucro porque não é todo mundo em Goiás assim, mesmo nascendo na fazenda. Eu queria entender como você foi blindado dessas informações ao longo da sua vida", questionou Ana Maria.

Em resposta, Rodolffo afirma que o erro foi apenas dele e repetiu o mesmo discurso afirmando ter família negra, mas que a cor da pele sempre foi tratada de forma diferente dentro da família: "Felizmente, meu pai nunca se sentiu incomodado com ataques, ou com algum preconceito. Eu pretendo me aprofundar para adquirir mais conhecimento de forma rápida. Eu acredito que o Brasil precise se aprofundar...", disse, antes de corrigir a apresentadora, que dizia que a questão era sobre respeito e incluiria outras questões como a de "opção sexual". "Eu fui ensinado lá dentro do programa, por exemplo, que não é opção sexual, mas sim, que a pessoa já nasce com isso. O programa me ensinou muito".

Brigas e indiretas

A apresentadora comentou sobre o discurso feito pela cantora Ludmilla durante show em festa, que falou sobre o respeito a cor da pele e o cabelo das pessoas. Rodolffo afirma que não entendeu a fala como indireta: “Não senti que aquele recado dela era para mim. Já tive comentários de pessoas que assistiram à minha reação e entenderam a minha ingenuidade. Estava curtindo o show e não percebi a indireta, Infelizmente”.

Foi relembrado ainda uma situação de Rodolffo com Fiuk, em que ele questionou que o cantor estava usando um vestido. Em conversa com Gilberto, o filho de Fábio Jr. deixa claro que se incomodou com a situação e que havia sido um comentário desnecessário.

"Foi a primeira vez que me deparei com um homem usando vestido e o comentário desnecessário feito por mim deve ter colaborado para a minha eliminação. Eu tinha certeza que era um dos participantes com menos conhecimento e aprendi que os detalhes da diversidade precisam ser respeitados. O BBB foi uma faculdade para mim", comenta o sertanejo sobre a situação.

Música e namoro

Ana Maria elogiou a beleza do sertanejo e brincou falando sobre o interesse de Sarah e Juliette, mas que mesmo assim acabou formando par apenas com Caio. A apresentadora questionou ainda se ele havia deixado alguma namorada aqui fora da casa.

"Não tenho namorada e não entrei na casa com rabo preso aqui fora. Entrei no BBB com a ideia de que só me relacionaria se me apaixonasse, não iria me envolver só por me envolver. O Caio foi o meu par sem beijo na boca, sempre nos demos muito bem."

Por fim, Rodolffo falou sobre a repercussão da música Batom de cereja, que lançou com o parceiro Israel. Segundo ele, a canção está entre uma das 50 mais tocadas no mundo: "Muito grato com essa conquista". "Que você tenha os olhos mais abertos e ligados às pessoas que te cercam", finalizou Ana Maria.