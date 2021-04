BBB21: Viih Tube comenta reação de Rodolffo após discurso de Tiago Leifert

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

A madrugada desta quarta-feira (7/4) gerou uma série de comentários e reflexões entre os participantes após eliminação de Rodolffo do Big Brother Brasil (BBB21). No quarto do líder, Viih Tube se mostrou decepcionada após reação de Rodolffo com o discurso feito pelo apresentador, Tiago Leifert, sobre comentários feitos pelo cantor sobre o cabelo de João Luiz.

"O Rodolffo foi tirar o boné de novo no ao vivo, não entendeu nada do que o Tiago passou 20 minutos falando. Ele estava batendo na mesma tecla", falou a youtuber.

Viih ressaltou ainda que acredita que o sertanejo irá entender a gravidade da situação apenas estudando sobre o assunto: "na hora que ele falou isso, quem estava assistindo deve ter falado: 'meu Deus'. Ele só vai entender na hora que ele sair, parar para estudar mesmo".

Os comentários de Rodolffo, comparando o cabelo do professor ao de um homem das cavernas, acabou gerando uma investigação contra ele, aberto pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro (Decradi).