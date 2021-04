Mãe de Viih Tube e Sarah Andrade se encontram: "Achei que ia bater em mim"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução )

Um encontro inesperado ocorreu em São Paulo entre Viviane Tube, mãe de Viih Tube, e Sarah Andrade, ex-participante do Big Brother Brasil (BBB21). As duas se encontraram em uma clínica de estética, em São Paulo, nesta terça-feira (5/4), e brincaram sobre a situação em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram.

"Olha com quem eu to aqui. Com a Sarah. Ela vai bater em mim", contou rindo a mãe da youtuber. "Eu tava com medo dela bater em mim. Ela é maravilhosa gente", respondeu a brasiliense em tom de brincadeira. As duas trocaram elogios e afirmaram que está tudo bem entre elas.

a sarah dizendo que pensou que ia apanhar da mãe da viih tube porque chamou a viih de cobra ?????pic.twitter.com/aSYCys2uA1 — yasmin (@Iovatoartist) April 6, 2021





Torta de 'climão'

Durante live realizada no último domingo (4/4), com Lucas Penteado e Arcrebiano, ela debochou de Viih Tube enquanto a sister fazia um discurso no programa: "Ai, que ranço, gente. Como é falsa. Sabia que eu tinha que desconfiar dessa menina, sabia! Tira meu nome da boca, cobra. Limpa o veneno aí, desnecessária".

Vale lembrar que segundo o Governo de São Paulo, serviços não essenciais como shoppings, academias, clínicas de estética, salões de beleza e bares precisam ficar fechados devido as novas medidas de restrição, que valem até 11 de abril. Sarah já havia sido criticada durante o programa por minimizar a quarentena e afirmar ter participado de festas durante o período de isolamento social.