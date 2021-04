Juliette receberá honraria da Assembleia Legislativa da Paraíba

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Instagram)

Na crista da onda! A paraibana Juliette Freire, participante do Big Brother Brasil 21, receberá a mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa da Paraíba: a Medalha Epitácio Pessoa. A ação foi aprovada, em sessão ordinária on-line, nesta terça-feira (13/4), de forma unânime, pelos 36 deputados do estado nordestino.



A honraria serve para celebrar personalidades pela contribuição ao estado da Paraíba. A proposta foi criada por Ricardo Barbosa, deputado estadual do PSB. Segundo Barbosa, Juliette "consegue divulgar a Paraíba como destino turístico melhor do que qualquer agente público conseguiria fazê-lo". As informações são do portal G1 Paraíba, em afiliado com a TV Paraíba e a TV Cabo Branco.

Ao longo da edição, Juliette já foi vítima de comentários acerca do sotaque nordestino, mas sempre se posicionou na defesa das origens.

De toda a edição, Juliette foi a participante que mais ganhou seguidores no Instagram. A maquiadora e advogada começou o programa com 3 mil fãs, atualmente (esta terça) tem mais de 20 milhões.