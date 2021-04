Sarah nega voto em Bolsonaro e comenta polêmica sobre pandemia

RN Ronayre Nunes

Parece que toda a polêmica em torno de algumas falas da ex-participante do Big Brother Brasil 21 Sarah Andrade finalmente foram esclarecidas. Nesta terça-feira (14/4), a brasiliense participou de uma live da revista Quem e não evitou os “pontos sensíveis” de alguns comentários realizados dentro do reality.



Segundo a loira, uma fala em relação ao presidente Jair Bolsonaro não foi bem interpretada pelo público, e apontou claramente que nem estava no país durante as eleições, logo não votou nele: "Eu falei brincando e o povo pegou a fala, aquilo dali (a fala) e me colocou como se fosse total a favor dele. E na verdade foi por medo de falar mal (do presidente), aí tentei elogiar e virou completamente ao contrário. Nem votei, tenho justificativa de voto (para provar)".

Já em relação a um comentário sobre a pandemia, Sarah admitiu que errou: “A única coisa que eu tenho de falar da pandemia é desculpas, e assim, desculpas mesmo (...) Ninguém é 100% (certo) em tudo, eu errei sim (...) tem que tomar muito cuidado com essas coisas, é tipo a gente julgar alguma coisa”.

A brasiliense também comentou sobre a festa que havia participado na virada do ano, e que também virou motivo de polêmica no reality: “É uma festa grande, mas era em um espaço grande, todo mundo sentado. Era regulamentado pelo governo local. Estava tudo certinho, tudo em ordem”.

Assista a live na íntegra: