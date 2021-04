BBB21: Sem Thaís, Viih Tube se declara para Juliette: 'você tem minha torcida'

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Sem a amiga Thaís na casa do Big Brother Brasil (BBB21), Viih Tube decidiu tentar uma reaproximação de Juliette. Durante festa do líder Caio, a youtuber resolveu falar com a paraibana e afirmou que irá ajudá-la a chegar na final e ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. As duas haviam se afastado devido o ciúmes de Thaís, mas após eliminação da sister, Viih resolveu tentar uma reconciliação.

"Eu acredito que você chega na final. É a minha torcida. Se por acaso eu for no paredão e as outras duas pessoas merecerem mais ficar e eu tiver que sair... Eu não quero, eu quero ficar até o final! E eu sair antes de você, eu vou fazer mutirão com todos os meus seguidores pra você ficar na final e ganhar essa p*rra", afirmou a youtuber.

"Se você sai, pra mim, perde o sentido disso aqui. Real. Você me dá um sentido aqui. Você é maior do que isso aqui", acrescentou ainda Viih Tube. Juliette agradeceu o carinho, mas contou que não vê a amiga deixando o jogo: "Amém, amiga, mas você não vai sair não".

não gente, a viih tube dizendo que a juliette é maior que o bbb....... pic.twitter.com/2fUl2W4lyN — nat ???? (@ohkillingme) April 15, 2021

Nas redes sociais, os internautas não perderam a oportunidade de comentar sobre a sister, que já ficou conhecida por sempre bajular os participantes que estão melhores no jogo.



A Viih Tube amanhã acordando a Juliette #BBB21 pic.twitter.com/YH6bcFyI08 — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) April 14, 2021

viih tube: parabéns amiga, eu sabia que você ia ganhar, eu juntei meus seguidores e os gatos do mundo para votar para te fazer campeã, eu sempre vi potencial em ti!#CactosComBoninho pic.twitter.com/uK5WH4Qej7 — bruna (@tuitabrunis) April 15, 2021

Se a Juliette ganhar, quando ela sair da casa a Viih Tube vai meter o “Oi, sumida. Fiz mutirão pra você ????” — dodi (@puttomax) April 15, 2021