Sabrina Sato surpreende ao aparecer com novo visual nas redes sociais

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Sabrina Sato surpreendeu a todos nas redes sociais ao aparecer com um novo visual. Em fotos compartilhadas no Instagram, a apresentadora aparece com o cabelo curto e em uma tonalidade escura, totalmente o oposto do cotidiano em que ela aposta em um estilo de cabelos longos e claros.

"Curta... e comenta", brincou a apresentadora na legenda da foto. Nos stories da rede, Sabrina aparece em um ensaio fotográfico expondo a nova aparência. No entanto, ela não explicou se a mudança era definitiva ou provisória.

Nos comentários, fãs e famosos amigos da artista elogiaram a mudança. "Meu Deus, eu amei", comentou Larissa Manoela. A atriz Taís Araújo garantiu a beleza da amiga: "Linda de todos os jeitos". Tatá Werneck comparou a aparência com a da filha de Sabrina: "A cara da Zoe". Internautas compararam ainda a artista com uma princesa: "Meu Deus, parece uma princesa da Disney"; "A cara da Mulan".