BBB21: entenda como foi o paredão que colocou Fiuk, Gil e Caio na berlinda

RN Ronayre Nunes

Os emparedados da semana - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Mais uma formação de paredão no Big Brother Brasil 21 deste domingo (18/4). Dessa vez estão na berlinda Fiuk, Gil e Caio.



A dinâmica do paredão desta semana foi diferente. Para começar, a casa tinha duas opções de votos (que não podiam se repetir — sendo que os dois mais votados iriam ao paredão), o anjo era autoimune (com três nomes para o monstro) e a líder Viih Tube tinha duas indicações (sendo que uma seria da casa em geral, e a outra em um dos três que estavam no monstro — Gil, Arthur e Caio).

E o clima da votação foi de extrema tensão, porque após votar os participantes tinham de ir para o quarto e não para a sala, o que causou grande estranhamento dos outros brothers e sisters que aguardavam no cômodo principal. A curiosidade deles gerou até uma bronca ao vivo por parte da direção.

Nos números de votos Arthur foi o mais indicado, e no segundo mais votado ocorreu um empate entre Juliette, Caio, João e Pocah. A líder Viih Tube escolheu o “paizão” Caio para a berlinda. O fazendeiro e o crossfiteiro jogaram o bate e volta, e Arthur se salvou.

Mas vamos ao que importa, quem votou em quem:

Pocah votou em João e Juliette;

Caio votou em João e Juliette;

João votou em Arthur e Pocah;

Arthur votou em Juliette e João;

Camilla votou em Arthur e Caio;

Juliette votou em Arthur e Caio;

Gil votou em Pocah e Arthur;

Fiuk votou em Pocah e Caio;