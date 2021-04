BBB21: Juliette cobra explicações de Gil e Camilla após jogo da discórdia

CB Correio Braziliense

Juliette não gostou de não ser citada por Gil e Camilla na dinâmica da segunda-feira - (crédito: Reprodução/G Show)

Não adiantou nada a produção do BBB21 substituir o jogo da discórdia por uma troca de afagos na última segunda-feira (26/4). A dinâmica propôs uma troca de elogios entre os confinados, na qual cada um apontava o que gostaria de ter do outro. O que era para ser apenas paz virou guerra porque Juliette não gostou das escolhas de Gilberto e Camilla e foi tirar satisfação com eles, já na madrugada.

A primeira DR foi com Gil. Ela chamou o atual líder num canto e confessou que estava "decepcionada" porque Gil escolheu ter a calma de Fiuk. "Amigo, eu vou lhe ser muito sincera. Hoje, eu realmente esperava mais em relação a mim. Porque na minha cabeça, a gente já viveu tantas coisas grandiosas aqui. Você já falou muita coisa legal de mim e em um momento de reta final, eu me frustrei", confessou Juliette.

"Eu esperava algo, sabe? Um carinho, uma gratidão. Eu sempre faço questão de ressaltar nossa relação, nossa história. E fico feliz que você esteja tão bem hoje, porque eu já vi você em momentos muito ruins aqui. Fiquei com ciuminho, não vou mentir", continuou a advogada.

"Estou de manha"

Depois, na varanda, foi a vez de Juliette cobrar explicações de Camilla, que também quis a calma de Fiuk. Camilla, que disputa a permanência na casa com Pocah e Arthur, se desculpou com Juliette e disse que ficou tão nervosa na hora que nem pensou. Juliette, um pouco mais calma, disse que estava "com manha". As duas, então, se abraçaram quando Arthur passou por elas.

Mostrando que estava bem-humorada novamente, Juliette abraçou o crossfiteiro e disse que ele era o único amigo dela na casa. O rapaz se divertiu e respondeu rindo: "Está carente, hein. Tadinha."