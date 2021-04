BBB21: Pocah e Arthur falam sobre união, mas página da sister é #ForaArthur

VO Victória Olímpio

Nesta terça-feira (27/4) uma pessoa vai deixar o Big Brother Brasil (BBB21). A votação está dividindo o público fora da casa. Pocah e Arthur, que disputam a berlinda com Camilla de Lucas, chegaram a falar dentro da casa sobre a união da torcida dos dois para esse paredão. Mas os dois não estão cientes sobre a divisão que está tendo fora da casa.

Os administradores das redes sociais da funkeira, desde a formação da berlinda, pedem votos para que Arthur deixe o programa. Após comentários dos fãs sobre a incoerência dos administradores com a opinião da cantora, um comunicado foi feito explicando o motivo do pedido para os votos em Arthur.

"Quando demos início ao paredão em andamento, num primeiro momento, buscamos respeitar exclusivamente o jogo interno da Pocah, protegendo o Arthur. Porém, com a repercussão da nossa torcida, que é para quem trabalhamos, decidimos mudar a posição, respeitando a vontade daqueles de quem precisamos muito e para quem trabalhamos: os fãs", iniciou o comunicado publicado nos stories do Instagram.

Foi informado ainda sobre a visão que Pocah está tendo dentro do jogo: "Fazendo uma análise mais profunda da situação, conseguimos entender que, de dentro da casa, Pocah tem uma visão micro do que está acontecendo e, daqui de fora, temos uma visão macro, com todas as informações e acesso a todas as situações que ocorreram até então."

"Por esse motivo, nos colocamos no lugar da Pocah, buscamos todas as opiniões que ela já emitiu enquanto telespectadora e consumidora de reality show e o posicionamento de Pocah na vida. E chegamos à conclusão de que o nosso posicionamento final, além de agradar nossa fanbase, também seria a posição tomada por ela, como mulher feminista e defensora dos direitos e bem-estar de todas as mulheres, como amiga. Por esses motivos optamos pelo posicionamento tomado e pedimos a união de todos. Não dividam os votos", finalizou o comunicado.

Ao contrário da funkeira, os administradores do instrutor de crosfit optaram por seguir o posicionamento do brother dentro da casa e investir na hashtag #ForaCamilla: "Isso representa ser leal e coerente com o jogo do Arthur e com os valores e princípios em que ele acredita". Em contrapartida, o perfil de Camilla de Lucas também está incentivando que Arthur deixe o programa.