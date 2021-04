Demi Lovato diz que se relacionava com homens para manter "estabilidade"

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Demi Lovato revelou ao público mais um capítulo da vida e falou um pouco sobre os relacionamentos que já teve. Em entrevista com a modelo Ashley Graham, a cantora contou que teve o relacionamento com homens para manter a estabilidade: "Eu me dei conta que um comportamento que eu tinha era entrar em relacionamentos com homens. E, às vezes, um relacionamento com outras pessoas, especialmente para mim, parecia ser uma estabilidade. Mas essa nem sempre é a resposta”.

Demi revelou ainda que atualmente não está buscando uma nova relação: “Honestamente, não estou procurando um relacionamento ou algo assim. Tenho necessidades e elas precisam ser atendidas em algum momento. Isso vai acontecer e estou animada para isso. Vai ser divertido. Mas, enquanto isso, estou de boa”.

“É esse equilíbrio delicado de ‘quanto eu compartilho? E quanto eu não compartilho?’. Descobrir onde estão esses limites tem sido um pouco desafiador, mas eu sei que, no final das contas, é muito importante para mim ser o mais transparente possível”, avaliou. “Eu só tenho que me lembrar de calar a boca às vezes, porque sou um livro tão aberto que vou continuar a falar e falar”, desabafou.

Por fim, a artista, que é pansexual, falou sobre sua orientação sexual: “Tem sido muito fortalecedor e libertador assumir totalmente minha verdade e dizer: ‘Isso é quem eu sou, isso é o que funciona para mim. E se você não gosta, tudo bem'”.